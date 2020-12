Castellar: il Bonus bebè da mille euro come regalo di Natale all'unico nato nel 2020

Fin dal primo anno del post-fusione, il 2019, il Consiglio muncipale di Castellar aveva deciso di destinare una parte delle somme straordinarie ricevute da Stato e Regione a fini sociali, in particolare per sostenere le nuove famiglie di giovani che abitano nel borgo o che lì si trasferiscono.

Secondo quanto stabilito dall’Amministrazione castellarese, in accordo con quella di Saluzzo, il bonus va ai genitori già residenti a Castellar e che mantengano la residenza per almeno un anno dalla nascita o a chi si trasferisce nel municipio nell’anno della nascita e ci resta per almeno 12 mesi.

«Come già lo scorso dicembre – dice il prosindaco di Castellar Eros Demarchi – ci siamo ritrovati in municipio per la consegna di questo “regalo di Natale” ai fortunati neo genitori dell’anno che si sta per concludere. Abbiamo sempre visto la fusione con Saluzzo come un’opportunità per aumentare i servizi nel nostro piccolo borgo e questa ne è una prova: una parte delle risorse straordinarie che ci giungono sono destinate al supporto delle famiglie e delle giovani coppie, cioè di chi decide di vivere sotto il nostro castello e di puntare sulle nuove generazioni, che sono il nostro futuro. Proseguiremo con questa iniziativa almeno fino a quando ci saranno queste risorse economiche eccezionali, frutto di una programmazione che crediamo si dimostri ancora una volta lungimirante e concreta».