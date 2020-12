"Ci rivediamo il 7 gennaio": Sara Masoero saluta i suoi alunni, con la speranza di rivederli "in aula" e "in presenza"

"Ci vediamo il 7 gennaio": è questo il cartello che campeggia in questi giorni di pausa dalle attività scolastiche sull'entrata del Liceo "Peano-Pellico" di Cuneo.

E' stato lasciato da Sara Masoero, insegnante di storia dell'arte e autrice di una ben nota protesta contro la soluzione della didattica a distanza nelle scuole superiori conclusasi sabato 19 dicembre con una manifestazione in piazza Galimberti.

L'augurio - e la convinzione - della professoressa è quella di rivedersi "in aula" e "in presenza", al ritorno dalle vacanze: tutto starà, ovviamente, nella decisione che per forza di cose dovrà prendere l'organo regionale nei prossimi giorni.