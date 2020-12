Cosa succederà al nostro organismo dopo mesi di “stop”?

Mi presento, sono Giulia Farnese laureata in scienze motorie ed istruttrice di nuoto. Sono nata a Savona ma attualmente vivo a Caraglio, in provincia di Cuneo.

Ora che siamo quasi giunti al termine di questo 2020 ho fatto una riflessione su tutti i mesi che siamo rimasti chiusi e su tutte le potenzialità che abbiamo perso: dai progetti in vista del futuro ai servizi che non abbiamo potuto offrire.

Ma soprattutto al benessere fisico e psichico che non abbiamo potuto garantire in prima persona.



Questa pandemia che ha colpito il nostro pianeta si è rilevata molto dannosa sia a livello economico che al nostro organismo. Ora più che mai un corpo forte e sano è di vitale importanza per riuscire a contrastare gli effetti catastrofici di questo virus.



Talmente importante che non si è potuto più frequentare un centro sportivo o un impianto adibito a questi scopi per mesi interi.

Colui che ha intrapreso questa decisione ha sicuramente le sue ragioni, che saranno state fondate su dati scientifici e statistici, non possiamo biasimarlo.

Ma vediamo meglio in dettaglio le conseguenze che porteranno questi mesi di “sedentarietà” alla popolazione.



In primis molti impianti che un tempo offrivano servizi sull’attività fisica purtroppo non apriranno più, o faranno molta fatica a rialzarsi. Ma nonostante la fatica sono sicura che troveranno un modo per affrontare il problema e torneranno più forti di prima, perché è questo che fa la nostra specie, non si è mai fermata davanti un ostacolo e non smetterà mai di farlo.

Quando si parla di esercizio fisico si pensa subito a tutti quei movimenti che si possono effettuare sulla terra ferma, ma non è sempre così: e tutti quei movimenti che si possono effettuare in un ambiente dove la gravità è pressoché assente?



Ebbene sì, sto parlando dell’ambiente acquatico. Poche persone sono a conoscenza dei benefici e delle modificazioni fisiologiche che induce nel nostro organismo questo elemento, anche dopo pochi minuti dall’immersione. Uno di questi è lo spostamento di fluidi corporei, i liquidi passano dall’interstizio ai vasi sanguigni, in questo modo si registra un aumento del volume circolante. Di conseguenza l’aumento di plasma induce a modificazioni cardio-respiratorie e alla diuresi. Anche solo il contatto dell’acqua sulla cute provoca la secrezione di beta-endorfine (l’ormone del benessere) e l’attivazione del sistema parasimpatico. Tutti questi benefici si aggiungono a quelli che si instaurano durante l’esercizio eseguito sulla terra ferma, che vi spiegherò successivamente.

Visto che il nostro corpo si è evoluto per la vita terrestre, non abbiamo problemi a muoverci e ad eseguire attività per mantenerci in forma su questo terreno… Ma se volessimo immergerci nel mondo liquido? Non tutti hanno la possibilità di avere una piscina in giardino, e anche se ce l’avessero, di poterla usufruire anche d’inverno.

Lavorando in questo settore mi piange il cuore, sapere che molte persone non potranno usufruire di questo servizio per molti mesi. Di non potersi sfogare come si deve, di non poter alleviare il dolore che si attribuisce maggiormente al peso corporeo e alla forza di gravità terrestre, di non poter sfruttare al meglio molte terapie che si basano sull’immersione in acqua.

Perché la piscina non è solo ambiente dove si pratica il nuoto, per niente. È il luogo in cui alcune persone riacquistano sensibilità e propriocezione, e dove altre possono muoversi senza avvertire dolore, per potersi muovere tranquillamente senza gli ausili di sedie a rotelle o stampelle.



Un luogo dove i sensi si amplificano e dove si ha la sensazione di poter volare, liberi.



Tutto questo ci è stato tolto per mesi, per quanto dovremmo ancora aspettare, e per quanto tempo la gente dovrà ancora soffrire e prima di poter avere un sollievo in piscina?



In secondo luogo si trova, purtroppo, la maggior parte della popolazione che ha uno stile di vita sedentario, con scarsa attività fisica, tendente a situazioni di stress ripetute e durature. Tutti questi fattori stanno portando ogni giorno di più la società verso la generazione di “patologie dell’abbondanza” (come l’obesità, il diabete insulino-resistente, arteriosclerosi, e complicanze cardiovascolari) dovute anche anche alla difficoltà,



secondo alcune persone, di svolgere regolarmente attività fisica. Questo stile di vita può facilitare l’insorgenza di tumori e di patologie degenerative ed autoimmuni.

Parlando a livello alimentare il consumatore medio perde sempre più conoscenza degli ingredienti e delle procedure per la preparazione degli alimenti che consuma. Tende a preferire sempre di più alimenti di origine animale, ricchi di lipidi e poveri di fibra, e di origine vegetale, ricchi di carboidrati ad alto indice glicemico e anch’essi poveri di fibra; già pronti o di facile e rapida cottura. Non per caso le catene di fast-food e junk-food sono incrementate notevolmente.



Se negli ultimi 30 anni si sono instaurate queste abitudini (nonostante ci sia stato un continuo incremento di adesioni ad uno stile di via più sano) durante l’ultimo anno si sono aggravate pesantemente. In parte provocate dall’impossibilità di raggiungere luoghi adibiti, in parte fomentati dalla noia e dalla pigrizia che si è creata durante il passare delle settimane.

Fortunatamente un gran numero di persone si è mobilitato per praticare esercizio fisico all’interno della propria abitazione, portando il proprio corpo a innumerevoli benefici di cui non era a conoscenza, come la diminuzione del rischio di instaurare patologie cardiovascolari, la prevenzione e il miglioramento di diabete mellito di tipo 2, ma soprattutto, l’interazione che esiste tra esercizio e sistema immunitario.

Questa relazione apporta al nostro organismo una riduzione dell’incidenza di malattie e un aumento delle difese immunitarie. Le persone che compiono attività fisica regolare e moderata hanno un sistema immunitario più efficiente, rispetto a quelle che conducono una vita sedentaria.



Tutti questi problemi colpiscono non solo l’uomo adulto e l’anziano, ma anche i giovani. L’impossibilità di potersi muovere e sperimentare i limiti del proprio copro comporterà ad uno sviluppo incompleto del proprio schema corporeo, che in un futuro si trasformerà in una situazione di disagio, nell’inadeguatezza di poter tener testa agli obiettivi richiesti.

Questo fattore colpisce tutti gli sport, nessuno escluso. Gli istruttori e gli allievi dovranno impegnarsi di più per raggiungere un livello standard, ed impiegare ulteriore tempo per rimediare alle lacune che si sono instaurate in questo periodo di “stop”.



Tutto questo per dire cosa?

Semplicemente che se la società continuerà sulla via di una vita squilibrata a livello alimentare e di movimento, si ritroverà ben presto a dover fare i conti con una popolazione debole e affetta da patologie che aggravano la salute: rendendo difficile affrontare addirittura la vita di tutti i giorni.



Mentre nei soggetti già affetti da alcune delle patologie citate precedentemente, può addirittura aumentare il rischio di decesso.



Quindi l’alimentazione e il movimento sono la base per una vita in salute, e non è una novità! Ma siamo stati privati lo stesso della medicina più forte ed efficace che esista sul pianeta.



Spero vivamente che chi si trova ai piani alti sappia quello a cui stiamo andando incontro, ma soprattutto, a cosa ci stanno condannando.

Per questo è molto importante che ognuno di noi faccia un auto-esame di coscienza e che prenda al più presto le precauzioni necessarie per intraprendere un percorso di vita sano, in modo tale da poter affrontare qualsiasi ostacolo, sia a livello fisico che psichico.

Cosa succederà al nostro organismo dopo mesi di “stop”?





Ci è sempre stato detto che la salute è la cosa più importante per uno stile di vita sano ed equilibrato. Allora perché siamo stati privati dei centri e dei luoghi in cui si lavora per garantire questo concetto?



