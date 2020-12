Cuneo, la Camera di Commercio aderisce ai progetti Piter Pays Sages, Aimables e Capables

La Camera di Commercio di Cuneo partecipa in qualità di partner ai progetti del Piter Pays Sages, Aimables e Capables, le cui attività si concretizzeranno nel 2021 e 2022. I progetti sono finalizzati alla formazione degli operatori economici presenti nelle zone dell'Alta Langa e dell'Alta Val Tanaro nei settori dell'enogastronomia, dell'edilizia sostenibile e dell'autoimprenditorialità.

Per poter offrire una formazione professionale adeguata e in linea con le esigenze occupazionali di questi territori ed affrontare le sfide e i cambiamenti che si verificheranno nei prossimi anni, è stato predisposto un questionario, in collaborazione con i partner liguri della Camera di Commercio, con l’obiettivo di ottenere una rappresentazione più nitida delle effettive esigenze formative sulla base della quale organizzare futuri percorsi formativi utili alle imprese. A seguito di ciò, si invitano le imprese associate a compilare il questionario entro il gennaio, disponibile al seguente link:

https://bit.ly/3mE2jqS

I risultati verranno elaborati dalla Camera di commercio delle Riviere Liguri e il report complessivo per il territorio italiano verrà condiviso non appena disponibili.