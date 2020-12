Egea porta le luci del Natale anche all’ospedale di Verduno

Si staglia nella nebbia di questa singolare antivigilia lo spettacolo luminoso col quale, dopo averlo fatto ieri sera all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo, il Gruppo Egea ha voluto portare le luci della festa più sentita anche in quel Verduno.



Da pochi minuti, sulla facciata del grande edificio progettato da Aymeric Zublena, da cinque mesi divenuto l'ospedale unico di Alba e Bra, sono infatti visibili le stelle luminose che richiamano la spettacolare installazione realizzata dalla multiservizi in piazza del Duomo ad Alba per l'edizione 2020 di "Notti della Natività".



Una nuova dimostrazione di vicinanza al territorio, da parte del gruppo langarolo, già protagonista nei mesi scorsi dell’iniziativa con la quale aveva illuminato col tricolore alcuni tra i più bei castelli e monumenti di Langhe e Roero.