Genola avrà il consorzio per la Tutela e la Valorizzazione della Quaquara di Genola

Il Comune di Genola annuncia di aver iniziato un percorso che andrà ben oltre la tradizionale Sagra di San Marziano, un tragitto che porterà ad aver un vero e proprio Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione della Quaquara di Genola.



Ad annunciarlo è stato proprio il primo cittadino Flavio Gastaldi che per primo ha voluto comunicarlo ai propri concittadini nella lettera di auguri a tutte le 1035 famiglie di Genola.



L’associazione partirà proprio da tutti coloro che producono il famoso biscotto nel paese e che promette di essere davvero la prima tappa verso un futuro glorioso. Un annuncio che arriva alla fine di un percorso iniziato subito dopo il primo lockdown dove si sono susseguite le riunioni tra i produttori fondatori con la collaborazione della Pro Loco cittadina la quale, finora ha curato la promozione del tipico dolce, e del sindaco in persona.



"Abbiamo incontrato diversi attori - commenta il sindaco di Genola - a partire dal direttore del Consorzio del Porro Cervere, che ci hanno spiegato il loro percorso che li ha portati ad essere veri protagonisti sulla scena locale e nazionale. Questo è il nostro obiettivo, lasciando ovviamente le porte aperte ad altri ingressi e procedendo a piccoli, grandi passi".



Insieme a questa piacevole notizia, sono state consegnate anche 6 monoporzioni di Quaquare, una per ogni socio fondatore, dal momento in cui l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha fatto sì che per quasi la metà delle famiglie genolesi, non si sia potuto produrre la consueta scorta di biscotti nel forno comunale in via Roma.



“Purtroppo qualcuno ha patito molto di più la crisi derivante dalla perdita dell’occupazione, dalla chiusura forzata della propria attività o dalla riduzione del lavoro per i divieti di spostamenti - comunica la lettera di Gastaldi - Con questo piccolo gesto è nostra intenzione arrivare a tutte le famiglie di Genola, anche quello che vivono un po’ meno la vita del nostro dinamico paese”.



Il lancio ufficiale del Consorzio, Covid permettendo, sarà durante la Sagra di San Marziano nel 2021. "Per ora ci avvarremo della denominazione De.Co. deliberata sotto il mandato di Stefano Biondi, in prospettiva vedo l'acquisizione dell'Igp" conclude Gastaldi.