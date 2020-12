Il mercato contadino di Mondovì si terrà anche la vigilia di Natale

Il mercato contadino di Mondovì si terrà anche il giorno della vigilia di Natale.

"Siamo riusciti a organizzare questo mercato speciale per darvi l’occasione di fare il tradizionale shopping dell’ultimo momento di Natale" - spiegano le aziende agricole del Mercato Contadino - "Potrete trovare tutti gli ingredienti che vi servivano e vi siete dimenticati di comprare e se non ci saranno almeno avrete tante alternative d’eccellenza tra cui scegliere per deliziare i vostri cari".

Il mercato in piazza Ellero si svolgerà quindi giovedì 24 dicembre dalle 8 alle 13 in piazza Ellero.