Imposta TARI: il Comune di Cuneo congela la rata del 16 dicembre alle utenze non domestiche

È ufficiale: il Comune di Cuneo sospenderà la rata del 16 dicembre della TARI per le utenze non domestiche e bloccherà l’imposta anche per l’intero periodo di chiusura disposto dal DPCM del 3 novembre scorso.

“Come già indicato nell’incontro di commissione, rivelatosi particolarmente importante e interessante grazie ai tanti spunti avanzati dai consiglieri presenti, abbiamo dedicato ulteriori risorse in bilancio per i ristori alle utenze non domestiche anche in questa nuova fase di “lockdown light” - ha sottolineato il vicesindaco Patrizia Manassero - . A chi ha già pagato verranno recapitate note di credito dall’ufficio tributi, che andrà a controllare ogni singolo codice ATECO. Ci impegniamo anche ufficialmente a identificare ulteriori ristori specifici, in arrivo nel 2021, riservati questa volta ai nuclei famigliari”.