La casa di riposo di Govone inaugura la "stanza degli abbracci"

A partire da domani (24 dicembre), giorno della vigilia di Natale, nella residenza SS. Carlo e Francesco di Govone tra parenti e ospiti ci si potrà abbracciare. Un bellissimo regalo per la Santa Festa ormai imminente che la Rsa govonese diretta dalla dottoressa Monica Tordella ha voluto omaggiare insieme al Consiglio di Amministrazione e a tutto lo staff della casa di riposo per i familiari che andranno in visita ai parenti che si trovano presso la residenza. Sarà possibile vivere questo emozionante momento all'interno della Stanza degli Abbracci: una struttura gonfiabile che permette l‘incontro, il dialogo ed il contatto fisico attraverso l'abbraccio in totale sicurezza tra gli ospiti delle Rsa ed i parenti, e che assicura una protezione completa dalla trasmissione del virus Covid-19 grazie alla separazione totale tra residenti e visitatori.

Poco fa si è concluso l'allestimento della Stanza degli Abbracci alla presenza del senatore Marco Perosino, il sindaco di Govone Elio Sorba, il presidente delle consiglio di amministrazione dell’ente della Residenza ss Carlo Emilio Cantamessa e Francesco e di tutto lo staff della residenza "SS. Carlo e Francesco" resa ancora più suggestiva daIle luminarie posate all'ingresso della residenza e messe a disposizione dal Magico Paese di Natale diretto da Pier Paolo Guelfo.

Il direttore della residenza Monica Tordella: "Mi sono commossa appena l'Associazione Provinciale Cuneese "Case di Riposo di Cuneo" ci ha proposto questa alternativa per far sentire il calore di un abbraccio attraverso il contatto fisico in sicurezza con una persona cara".

Il senatore Marco Perosino: "Tutte le case di riposo stanno cercando di inventare qualcosa pur di far vedere da vicino e attraverso il contatto i parenti con gli ospiti, che da mesi purtroppo non vedono più nessun familiare, e per loro è stato devastante. Bisognerà rivedere le Rsa in un'ottica di rispristino e gestione delle strutture per mantenere i rapporti con la famiglia. Sotto questo aspetto sarà tutto da reinventare".