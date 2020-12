La Strafossan distribuisce i ricavati della corsa: raccolti più di 9500 euro in favore delle scuole fossanesi

Come ormai noto, Covid-19 non ha fermato la corsa più amata dai fossanesi: la Strafossan. In questa edizione del tutto speciale sono stati raccolti più di 7mila euro.



Come comunicato dall’organizzazione a beneficiare di questa cifra saranno le scuole del territorio fossanese: quasi 4mila euro verranno donati all’istituto comprensivo Federico Sacco, 195 euro andranno alla scuola primaria di Salmour, 228euro andranno all’IIS Vallauri, 156 all’istituto Ancina, quasi 3mila euro andranno alle scuole paritarie e 318 euro invece andranno all’azienda multiservizi Fossano.



“Sono lieta di dire che organizzare la Strafossan 2020 è stato un atto coraggioso ma accolto con grande entusiasmo dalla città. Ripensandoci la manifestazione è stata una sfida vinta. Tantissimi ci hanno domandato di creare questa edizione, la 35^, che verrà ricordata per la sua particolarità e soprattutto perché ha dimostrato che Fossano è una città viva e presente nei momenti di solidarietà sociale e culturale - commenta l’organizzatrice Elena Parola - Un solo punto vendita, un percorso senza partenza ed arrivo, la possibilità di esplorarlo su tre giorni, i selfie point e due obiettivi: le scuola e la sicurezza sanitaria, così abbiamo proposto in modo innovativo una tradizione.



Pubblicando le immagini ricevute si è creata una camminata virtuale che ha unito tutti. Il sostegno alle scuole da parte dei fossanesi è un valore aggiunto alla manifestazione che, oltre ad essere l'occasione per compiere una camminata, diviene anche tramite per la formazione culturale dei ragazzi. Ringrazio la città tutta ed il comitato della Strafossan per l'impegno profuso”



L’organizzatrice ha poi concluso volendo ringraziare tutte le scuole per la preziosa collaborazione, le associazioni sportive-culturali, il Centro Diurno Il Mosaico per donato il selfiepoint azzurro, il Comune di Fossano che ha creduto in noi e ci ha sostenuti in tutto il percorso di creazione dell’evento, il Cavo per la presenza costante nel presidiare i punti fotografici ed i nostri Gold Sponsor CRF, Maina, Viglietta Matteo e Tipografia Ferrero e Salomone.



Complessivamente la donazione finale ammonta a 9500 euro a testimonianza di quanto i cittadini abbiano creduto fortemente nell’iniziativa nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19.