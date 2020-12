A Mondovì cambia la modalità per ritirare il "kit" per la raccolta differenziata

Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata per il 2021 non avverrà con la tradizionale consegna suddivisa per rioni in giorni prefissati poiché potrebbero crearsi situazioni di assembramento.

Da contratto Acem-Proteo è prevista la consegna a domicilio dei kit solo per le persone impossibilitate a uscire (anziani, disabili…). Anche per questo servizio occorre contattare sempre il n. verde Proteo: 800.300.524.

Per comprendere come è strutturato il servizio di raccolta rifiuti in città, occorre precisare che il Comune di Mondovì è consorziato in Acem, Azienda Consortile Ecologica del Monregalese; il servizio di raccolta, trasporto, igiene urbana è affidato da Acem - anche per il Comune di Mondovì - a una associazione temporanea di imprese costituita dalla Coop. Proteo e Raimondi Srl.

DISTRIBUZIONE KIT