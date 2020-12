Mondovì non rinuncia al Concerto di Natale

La Banda Musicale di Mondovì per donare speranza e continuare ad allietare con le sue note la città e il territorio ha deciso di non rinunciare al concerto di Natale e di sfruttare la tecnologia per realizzare un concerto 'a distanza'.

L'idea è quella di lanciare un messaggio di speranza e contemporaneamente fare gli auguri per un sereno Natale ed un buon nuovo anno.

L’associazione ‘La Funicolare’, promotrice di diversi concerti della Banda nel centro storico all’interno di varie manifestazioni ed eventi, ha subito voluto, visto l’annullamento di tutti i concerti estivi ed autunnali, garantire la copertura dei costi di realizzazione del concerto attraverso un contributo per omaggiare ai commercianti, ai clienti ed ai monregalesi il tradizionale concerto natalizio.

Dopo l’uscita del cortometraggio “…nella dolce Mondovì ridente: Natale C’è”, forte delle oltre 10mila visualizzazioni in venti giorni, continua la produzione video del sodalizio monregalese: le riprese sono state effettuate presso la ‘sala briefing’ dell’Aeroclub mongolfiere di Mondovì che non solo ha concesso gratuitamente i locali ma ha collaborato attivamente alla realizzazione del concerto.

"Ci auguriamo che l’esperienza possa riscaldare i cuori dei monregalesi - afferma Mattia Germone, presidente “La Funicolare” - "dato che le presentazioni dei brani che vi proporremo sono state registrate in diversi luoghi della Città di Mondovì, con l’idea di ricreare un viaggio multimediale all’interno di bellezze architettoniche e culturali che vi invitiamo a visitare! Tanti sono i ringraziamenti, a partire dal presidente dell’Aeroclub mongolfiere di Mondovì, Giorgio Bogliaccino, e tutto il direttivo per la preziosa collaborazione e disponibilità. Grazie a Itur con il progetto Infinitum, alla direttrice del Museo della Ceramica insieme a Giovanni Rizzi, don Andrea e la parrocchia della Cattedrale, la bus company ed il Comune di Mondovì. L’ultimo ringraziamento, il più importante, ai musici della Banda Musicale della Città di Mondovì che, nonostante il periodo, ogni volta in cui era possibile, si sono sempre ritrovati per le prove e, come sempre dedicano il loro tempo e mettono in campo la loro passione per regalarci momenti di felicità, le loro famiglie, sempre guidati dal maestro Maurizio Caldera, assistito dal vice maestro Alessio Mollo. Ringrazio tutto il Direttivo della Mondovì Band ed in particolare la vicepresidente Sara Canavese che non ha potuto partecipare al concerto come musicista ma grazie alla quale si è potuto realizzare il concerto. Non ci resta che augurare Buon Natale e Buone Feste a tutti!".

La prima visione del concerto di Natale della Banda musicale di Mondovì andrà in onda su Telegranda, canale 186 DTT, giovedì 24 dicembre alle ore 21 ed in replica il giorno di Natale (25 dicembre, alle ore 17) ed il 26 dicembre, Santo Stefano, alle 12. L’esibizione verrà inoltre condivisa sulle pagine Facebook degli organizzatori ‘La Funicolare’, ‘Banda Musicale di Mondovì’, ‘Aeroclub Mongolfiere Mondovì’ e su Targatocn. L'evento sarà visibile il 25 dicembre alle 12.