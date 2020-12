Nuovo ospedale di Cuneo, Silvano Enrici: "Siamo soddisfatti, è un anno che sosteniamo l'ipotesi Carle. Ora non perdiamo altro tempo"

" C'è grande soddisfazione personale da parte nostra, ovviamente. Sembra chiaro, ora, che ciò che è più di un anno che andiamo dicendo non ce lo siamo inventati ".

Commenta così il consigliere comunale Silvano Enrici i risultati della conferenza stampa tenutasi ieri (martedì 22 dicembre) all'ospedale S. Croce di Cuneo, in cui sono stati resi noti all'amministrazione comunale e a una rappresentanza regionale composta dal presidente Alberto Cirio e dall'assessore Luigi Genesio Icardi i risultati conclusivi dello studio di pre-fattibilità sulla possibile ubicazione del nuovo ospedale pubblico del capoluogo.

Risultati che sembrano lasciare davvero poco spazio ai dubbi, nonostante la decisione ultima sul luogo in cui far sorgere la nuova struttura debba poi essere politica: l'opzione più praticabile è l'area dell'attuale ospedale Carle. Cosa che lo stesso Enrici e la "collega" Maria Laura Risso sostengono ormai da parecchio tempo.

"Il parere dei tecnici ha confermato i dati in nostro possesso - ha sottolineato Enrici - dimostrandosi, anzi, ancora più severo. Questo significa non che siamo stati "dei fenomeni" ma semplicemente che la nostra tesi si basava su fatti concreti. Un peccato aver sprecato tutto questo tempo: ora spero davvero che chi non era convinto eviti di farcene perdere dell'altro".