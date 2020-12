Savigliano, il primario di pediatria Besenzon va in pensione: "Ricordiamo il contatto con i pazienti, tutti hanno bisogno di una carezza, anche l'anziano di 90 anni"

Venerdì 18 dicembre è stato l’ultimo giorno di lavoro per Luigi Besenzon primario del reparto pediatrico dell’ospedale di Savigliano e capo dipartimento dell’area materno-infantile dell’ASL CN1. Dal 31 dicembre si godrà la meritata pensione.

Laureato in medicina a Torino nel 1981, Besenzon ha iniziato ad appassionarsi all’oncologia già dal ’79, quando frequentava il reparto di oncologia pediatrica del Regina Margherita come volontario. “Lì ho conosciuto il dottor Enrico Madon, grazie al quale ho iniziato ad appassionarmi a questa branca della medicina. Al tempo era una novità e andava oltre la pediatria che è formata principalmente dalle acuzie del bambino. E’ stato un momento fondamentale nella mia carriera”.

Dopo vent’anni al Regina Margherita, nel 2000, il trasferimento a Savigliano su suggerimento dell’allora primario di oncologia pediatrica Ottavio Cernia. “Lo avevo conosciuto negli anni addietro - ricorda - doveva andare in pensione nel ’99 e mi chiese se ero disposto a venire a Savigliano a prendere il suo posto. Conoscevo già la struttura, godeva di un’ottima fama, ma fare il primario era qualcosa che non avevo mai fatto”.

Nonostante questo, Besenzon accetta e a 45 anni è il primario più giovane di tutto il Piemonte. “Devo dire che tutti all’interno dell’ospedale mi hanno aiutato molto, sia nel reparto di pediatria che il resto dei colleghi. Anche la direzione mi ha sempre affiancato e mi hanno pian piano insegnato questo mestiere, molto diverso dall’essere medico”.

Nel 2011 arriva un’altra importante soddisfazione, la creazione della onlus "Il Fiore della Vita". “Ci garantiva in qualche maniera fondi propri ed era anche un modo per testare quanto la popolazione teneva alla struttura, ci ha supportato in numerose attività. Ci siamo affidati a questa associazione senza chiedere supporto al realtà pubbliche perché crediamo molto nella gente che dimostra la sua vicinanza”.

Una professione, quella di medico primario, che oggi Besenzon lascia comunque soddisfatto: “La cosa più affascinante è riuscire a fare gruppo e creare qualcosa in cui gli altri si riconoscano. La mission del primario secondo me è questa, tenere insieme un gruppo che va a vantaggio dei pazienti”.

Tanta l'emozione quando ricorda i suoi pazienti: “Sono incredibili. La parte più difficile una volta era comunicare le malattie importanti. Oggi, è quasi più facile con i pazienti che hanno patologie croniche, con cui si instaura un rapporto affettivo, sulle acuzie il momento è breve, è difficile conoscersi. Forse quello che ho patito di più, arrivando da un reparto prolungato a pediatria, è la difficoltà nell’infondere fiducia”.

E se gli si chiede qual è il ricordo più bello della sua carriera, ripensa a uno dei primi momenti al Santissima Annunziata.

“Forse, ad oggi il ricordo più bello, sebbene nella sua tragicità, è stato quando sono arrivato a Savigliano. Purtroppo una nostra infermiera si era ammalata e io sono riuscito a gestirla nel mio reparto, è poi mancata ma se n’è andata insieme alle sue colleghe e si vedeva sul suo volto la felicità di essere con loro. E’ stata una soddisfazione riuscire ad accudirla da noi in reparto”.

Oggi, a pochi giorni dalla pensione, resta la preoccupazione per un momento molto difficile, quello dell’emergenza sanitaria. “La pandemia ha dimostrato in qualche maniera la fragilità del nostro sistema sanitario, non perché non ci siano risorse, ma perché un po’ tutti ci siamo abituati a fatto che tutto andava bene. Ci siamo accorti dei problemi tardi. D’altra parte l’emergenza sanitaria ci sta insegnando a utilizzare la parte informatica, le nuove tecnologie, che sono fantastiche, la telemedicina. Sono aiuti che però non devono mai prescindere dal contatto con il paziente, ci deve essere sempre la presenza fisica del medico, la carezza anche all’anziano di 90 anni”.

Cosa farà dopo aver appeso il camice al chiodo? Besenzon non ha dubbi: “Pandemia permettendo, cercherò di godermi la mia nipotina e il tempo con mia moglie. E dopodiché progetterò cosa fare nei prossimi 30 anni!”