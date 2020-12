Servizio civile: Confcooperative Cuneo pronta a formare 35 giorni del cuneese

Anche quest’anno Confcooperative Cuneo propone per 35 giovani in provincia di Cuneo l’opportunità di svolgere un anno di servizio civile nell’ambito dell’assistenza di soggetti fragili (minori, disabili, cittadini stranieri, donne vittime di violenza, affetti dalle dipendenze) presso le cooperative sociali aderenti che si sono candidate come Sede di Attuazione di Progetto.