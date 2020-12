Una nuova pagina Facebook per le associazioni culturali di Bra

Dopo l’infausto periodo storico che ha colpito la cultura nel nostro Paese, un’originale iniziativa nata all’ombra della Zizzola è alle porte e muoverà i primi passi con il giungere del nuovo anno.



Come proposto a suo tempo dalla Commissione Cultura della città di Bra, sta per nascere una pagina Facebook interamente dedicata alle associazioni culturali del territorio.



Il progetto verrà coordinato dall’Arci Bra e dall’odv “Da Zero a Cento”, con la collaborazione del delegato alla cultura della città di Bra Fabio Bailo.



“Questa pagina Facebook ha in primo luogo lo scopo di connettere le associazioni culturali del territorio, facilitando il dialogo e la collaborazione tra quest’ultime e offrendo ai cittadini la possibilità di essere informati celermente, quasi in tempo reale, di quanto la città offre”, spiega Clara Arnaldi, responsabile dell’Arci Bra.



Funzionerà come una sorta di diario-vetrina. Da una parte saranno raccolti e pubblicizzati i diversi eventi dell’associazionismo culturale della città, dall’altra sarà possibile rendicontare il forte impatto che le cultura e l’associazionismo hanno nella vita dei cittadini e nella nostra comunità.



Le associazioni culturali del territorio interessate a divulgare le loro iniziative e promuovere le loro attività possono contattare la responsabile Vittoria Giandrone allo 0172 245901 o via mail a info@arcibra.it



Il servizio è totalmente gratuito.

A Bra la cultura c’è… e si vede!