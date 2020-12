Natale, Coldiretti Cuneo: regali last minute, 1 su 3 sceglie il gusto made in Cuneo

È corsa ai regali dell’ultimo minuto per un Natale che vede i cesti enogastronomici scelti da 1 consumatore su 3, secondo l’analisi di Coldiretti/Ixè divulgata in vista dell’istituzione della zona rossa, disposta dal Governo nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Chi è alla ricerca degli ultimi regali da gustare oppure di materie prime di alta qualità per i menu delle Feste può contare sugli agricoltori Coldiretti della rete Campagna Amica, pronti ad offrire tante idee “last minute” per confezionare cesti su misura, ma anche suggerimenti per rendere ancor più prelibate le ricette casalinghe.

A Cuneo il mercato di Campagna Amica in Piazza della Costituzione, solitamente allestito di sabato, sarà aperto in via straordinaria in occasione della Vigilia di Natale, domani 24 dicembre dalle ore 7.30 alle 13.00, e tornerà, nel medesimo orario, sabato 2 gennaio.

Il mercato coperto di Campagna Amica in Corso Giovanni XXIII, 15/bis (a fianco dell’ex zoo), sarà aperto martedì 29 dicembre, sabato 2 e martedì 5 gennaio, nel consueto orario 8.00-14.00.

In più, durante le Festività natalizie i punti vendita aziendali di Campagna Amica in tutta la Granda sono pronti ad offrire il meglio della produzione agroalimentare locale da portare in tavola.

Chi preferisce mettersi comodo nei giorni di Festa, anziché mettersi ai fornelli per preparare pranzi o cenoni, può regalarsi i menu a domicilio dei cuochi contadini. Gli agriturismi di Campagna Amica – spiega Coldiretti Cuneo – hanno in serbo tanti piatti, dai più tradizionali a quelli più creativi, da portare direttamente a casa delle famiglie. Non resta che cercare sul sito web www.campagnamica.it l’agriturismo più vicino, da contattare per tutti i dettagli sulle consegne a domicilio.