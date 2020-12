A Narzole, l’ultimo saluto al giovane Pietro Dotta

Una cerimonia semplice e raccolta, a Narzole, nell’oratorio che era solito frequentare, ha accompagnato l’estremo saluto a Pietro Dotta, il 14enne scomparso domenica 20 dicembre a causa di un male improvviso, che se l’è portato via nel giro di poco più di un mese appena. Una sua foto sorridente alle spalle del celebrante, e la bara bianca davanti all’altare, con dei meravigliosi fiori, anch’essi bianchi, ad abbellire l’oratorio. All'esterno del fabbricato tantissimi in fila dietro le reti che delimitano il cortile interno dell'oratorio, pieno di persone, sedute e opportunamente distanziate, tutte con la mascherina indossata. Due maxi schermi nel cortile e uno all'interno della palestra, anch'essa gremita di persone, mentre una diretta Facebook ha consentito di seguire la celebrazione a chi non ha potuto partecipare di persona, viste le restrizioni dovute al Covid19, che nulla ha a che vedere con la sua scomparsa.

Un dolore enorme, per mamma Elisa e papà Giuseppe, titolari di un negozio di elettrodomestici, e per la sorellina Gaia. Un mistero troppo grande che, nelle parole del parroco don Angelo Carosso pronunciate nell’omelia, richiede solamente “silenzio e preghiera”.

Ha aggiunto don Angelo: “Il mio desiderio, come pastore, è quello di essere tutti più consolati. Piangeremo ancora e piangeremo sempre, come Gesù fece per l’amico Lazzaro, ma piangeremo consolati, perché sappiamo che Pietro è tra le braccia di Gesù. Quattordici o cento anni, se paragonati all’eternità, non fanno grande differenza. Quello che conta è che Pietro sia riuscito, come San Domenico Savio, a fare della sua vita un capolavoro. Non comprendiamo il perché di questa morte, ma affidiamo Pietro alle braccia forti e tenere di Dio che è padre, certi che potrà dissetarsi alle sorgenti della vita”.

Circondato dall’affetto dei suoi cari, degli amici e dei compagni di scuola della prima liceo delle Scienze umane “Leonardo Da Vinci” di Alba, e dell’intera comunità narzolese, in una celebrazione accompagnata dai canti gioiosi di chi, con fede e speranza, vive la morte come passaggio, celebrando la nascita al cielo, Pietro ha così ricevuto l’ultimo abbraccio dalla comunità narzolese, che si è stretta intorno alla famiglia celebrando l’eucarestia in quell’oratorio che tanto amava frequentare, e che ieri gli amici si sono impegnati a pulire e sistemare, coordinati dal parroco, perché potessero quest’oggi esservi celebrate le esequie.

Si sono quindi avvicendati i saluti commossi dei catechisti, degli insegnanti e degli amici, che hanno ricordato quel ragazzino che amava andare in bicicletta e che, da poco, aveva scoperto la passione per il motorino.

Ha aggiunto don Angelo: “Carissimo Pietro, è il momento del nostro saluto, anche se sei sempre qui con noi attraverso Gesù e nei nostri cuori. Quello che hai sperato nel tuo giovane cuore, ora ti è donato per sempre. Vogliamo raccogliere, per quanto è possibile, la memoria di tutta la bontà e la bellezza che hai seminato tra di noi, cominciando dalla tua famiglia, certi di ritrovarti un giorno con tutti i tuoi cari che ti hanno amato, nella gioiosa assemblea degli angeli e dei santi”.

A chiudere la celebrazione, la lettura delle parole della mamma Elisa. "Ciao Pietro, sono la tua mamma. Ti scrivo perché non ho potuto salutarti come avrei voluto. Per me sarai sempre il mio bambino anche se, lo so, eri diventato un ragazzo forte e coraggioso con uno spiccato senso di giustizia che ti ha sempre contraddistinto. In questo ultimo mese trascorso insieme mi hai insegnato molto, hai avuto una forza incredibile per i tuoi 14 anni: ancora una volta mi hai stupito. Purtroppo questa malattia era più grande di noi. Ti sono stata accanto fino agli ultimi istanti della tua vita terrena e mi sono sentita impotente quando ho capito che non saresti tornato a casa con me, anche se ho voluto crederci fino alla fine. Ora sei libero. Il desiderio più grande che ho in questo istante è che tu mi stia accanto e che mi possa guidare per tutto il resto della mia vita. Sono stata fortunata ad avere un figlio unico e speciale come te. Ora sei libero di fare quello che credi senza chiedere il consenso a nessuno ed io sarò sempre orgogliosa di te. Con infinito amore. Mamma Elisa".