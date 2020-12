La sicurezza al giusto prezzo su AbbigliamentoCertificato.com, DPI con certificazione e marchio CE

Produzione di alta qualità, marcatura CE e certificazione come DPI secondo le normative italiane ed europee. Sono questi i requisiti a cui rispondono i capi presentati su www.abbigliamentocertificato.com, il portale specializzato nell’abbigliamento antinfortunistico certificato. È il nuovo progetto di Cast Bolzonella, azienda operativa nell’abbigliamento professionale dal 1970, avviato con l’intento di supportare le imprese nell’acquisto degli abiti da lavoro, semplificando le procedure di ricerca e selezione dei prodotti.

L’offerta conta centinaia di capi, tra cui indumenti anticalore alluminizzato , antiacido, ad alta visibilità, antistatici e antimpigliamento, classificati come dispositivi di protezione individuale di categoria II e III. Ci sono pantaloni, t-shirt, felpe, tute, salopette, giacconi e tanto altro ancora.

Il marchio CE garantisce il rispetto dei requisiti indispensabili indicati dal Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. C’è di più. Ogni articolo è sottoposto a rigidi test per accertarne le prestazioni e viene fornito al cliente corredato della relativa documentazione.

Oltre alla qualità della sicurezza certificata, AbbigliamentoCertificato.com è garanzia di consulenza professionale, quella fornita dal team di Cast Bolzonella, che cura direttamente ogni progetto, senza intermediari. Inoltre, trattando solo ordini per grandi quantitativi (a partire da 1.000 euro), l’azienda riesce a mantenere condizioni convenienti, assicurando al cliente un eccellente rapporto qualità-prezzo e cura al dettaglio.

Il know-how maturato dall’azienda consente anche la produzione di linee di abbigliamento antinfortunistico a misura delle esigenze del cliente, che sceglie modelli, materiali e personalizzazione dei capi. I tessuti sono sempre selezionati. In particolare, nella proposta figurano anche divise certificate con marchio OEKO-TEX® Standard 100, che attesta l’uso di soli materiali sicuri per l’uomo e l’ambiente.

Quanto alla customizzazione, vengono impiegate diverse tecniche di personalizzazione per arricchire i capi con il logo aziendale, il nome e la mansione del dipendente. Sì, perché Cast Bolzonella realizza anche corredi nominali per i lavoratori. Capi che, come ogni altro prodotto in catalogo, possono essere inviati direttamente alle filiali di pertinenza. Tra i plus dell’offerta ci sono infatti spedizioni internazionali e consegne presso le varie sedi dell’impresa cliente.

A tutto ciò si aggiunge la praticità dei riordini programmati, per la massima semplicità nel rifornimento delle divise, attraverso un approvvigionamento organizzato e gestito con professionalità e rapidità.

