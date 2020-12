Olio o capsule di CBD: cosa scegliere, quando e perché

Cosa scegliere tra olio o capsule di CBD? Il dubbio potrebbe sorgere spontaneo, soprattutto se si tratta delle prime volte in cui si assume cannabidiolo e non si ha ben in mente la differenza tra i due prodotti o che tipo di effetti provocano. Una buona idea potrebbe essere così sperimentare, assumere ora l’una e ora l’altra formulazione per trovare ciò che è davvero più su misura per sé.

I maggiori produttori di derivati dalla Cannabis Sativa (quella che è meglio nota come Cannabis light o Cannabis legale) hanno ormai, infatti, nel proprio catalogo sia olio di CBD in gocce e sia capsule di CBD in genere anche in diverse concentrazioni - dalle più light e blande alle più potenti, come le capsule di CBD al 10%. Se si opta per un prodotto di buona fattura, la differenza tra l’una e l’altra formulazione non dovrebbe essere rilevante, insomma, non in termini di efficacia almeno.

Praticità vs. gusto: perché preferire olio o capsule di CBD

Quello che davvero cambia tra olio o capsule di CBD è il gusto da un lato e, dall’altro, la praticità. Qualcuno potrebbe non apprezzare, infatti, il retrogusto amarognolo dell’olio di cannabidiolo, soprattutto quando è ottenuto diluito in olio di semi di canapa e, in questo caso, le capsule di CBD rappresentano l’unica alternativa davvero inodore e insapore.

Naturalmente, se si sceglie di assumere il cannabidiolo in capsule, si ha meno varietà quanto a modalità possibili di assunzione: le capsule di CBD vanno assunte, infatti, per via orale e secondo dosaggio e posologia indicati sulla confezione o, nel caso in cui si stia usando questo cannabinoide per il trattamento di disturbi e patologie di varia natura, secondo le prescrizioni di medico di fiducia o specialista.

Proprio in termini di dosaggio, comunque, le capsule di CBD permettono di avere qualche certezza in più. Ogni capsula contiene infatti una quantità specifica di principio attivo, anch’essa indicata sulla confezione, ed è più facile regolarsi, soprattutto se si è alle prime armi, senza sbagliare la quantità di cannabidiolo assunta. Tutte le confezioni di olio di cannabidiolo hanno del resto, è vero, contagocce di precisione e dotati di sistemi di sicurezza che abbattono di molto la probabilità di eccedere con le dosi ma, di certo, non garantiscono lo stesso grado di esattezza: in molte occasioni, insomma, è molto più semplice sapere di dover assumere due o tre capsule di CBD.

Le stesse risultano, tra l’altro, decisamente più discrete: spesso, nello scegliere tra olio e capsule di CBD, vincono le seconde semplicemente perché sono più facili da assumere anche quando si è fuori casa, durante la pausa pranzo in ufficio per esempio. Della maggiore praticità di questa formulazione rispetto all’olio di CBD, del resto, si è già detto. Si possono trasportare più comodamente le capsule senza paura che il contenitore si rompa o si danneggi e il tutto risulta anche più igienico, soprattutto se si opta per delle capsule di cannabidiolo in blister e confezionate singolarmente.