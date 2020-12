Dove acquistare in sicurezza i fuochi d'artificio per Capodanno? (VIDEO)

Puoi acquistare in totale sicurezza i tuoi fuochi d’artificio presso l’azienda Granda Fuochi con sede a Cuneo, in Frazione Madonna dell’Olmo, via Valle Po’ 91a. Da molti anni l’azienda è specializzata nella commercializzazione di fuochi d'artificio e spettacoli pirotecnici adatti ad ogni ricorrenza a prezzi più bassi di quanto uno possa pensare – Da domenica 27 al 31 dicembre orario continuato dalle 8.30 alle 19.30.

Questo è stato un anno imprevedibile, strano e difficile che però non ci ha tolto il sorriso dalle labbra! Un anno in cui non potremo festeggiare il Capodanno al ristorante o con gli amici, un anno in cui bisognerà stare a casa con i propri cari.

Ci sarà però la possibilità di illuminare il cielo dei nostri cortili privati con un bello spettacolo di fuochi d’artificio, dimenticando così questo anno e dando il benvenuto ad un 2021 sicuramente migliore!

Malgrado le limitazioni negli spostamenti introdotte dal Governo, i nostri clienti potranno raggiungere la Granda Fuochi, in Frazione Madonna dell’Olmo, via Valle Po’ 91a per acquistare i propri fuochi d’artificio compilando la classica autocertificazione.

Suggeriamo di fare sempre molta attenzione quando si acquistano e si usano i fuochi d’artificio.

Se vogliamo divertirci mantenendo un assoluto grado di sicurezza, possiamo contattare La Granda Fuochi, la quale è disponibile a fornirvi tutte le informazioni necessarie per poter allestire il Vostro spettacolo in piena sicurezza nel pieno del rispetto delle normative che controllano e tutelano l'utilizzo dei fuochi artificiali.

I fuochi d'artificio possono essere venduti solamente alle persone che hanno compiuto i 18 anni e pertanto, solo dopo aver verificato questo requisito, verrà spiegato loro il vasto assortimento di articoli e il loro semplice utilizzo.

La vasta disponibilità di prodotti permette a tutti di poter creare e personalizzare il proprio spettacolo rendendolo unico ed emozionante.

Spesso molti si domandano: ma quanto costa uno spettacolo pirotecnico? La risposta è: molto poco, meno di quanto uno possa immaginare! Questa tipologia di spettacolo ormai ha raggiunto costi che possono essere tranquillamente alla portata di tutti.

La Granda Fuochi si trova a Cuneo, in Frazione Madonna dell’Olmo e precisamente in via Valle Po’ 91a e da domenica 27 al 31 dicembre effettuerà un orario continuato dalle 8.30 alle 19.30

Per maggiori informazioni telefonare ai seguenti numeri 349-6706746 o 340-5701969

https://www.facebook.com/Oriental-Granda-Fuochi-Artificiali-160734670964382/



https://www.instagram.com/granda_fuochi_official/