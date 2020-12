A Entracque si dimette il vicesindaco. Al suo posto l’attuale assessore Fantino

Si è dimessa dalla carica di vicesindaco dal Comune di Entracque, Sophie Maria Pepino, che aveva anche le deleghe a Socio Assistenziale, Istruzione e Scuole.

“Ho deciso di dimettermi - ha spiegato l’ex vicesindaco Pepino -, per motivi totalmente personali. Semplicemente in questo periodo della vita, ho bisogno di più tempo per me. E non volendo trascurare i miei impegni in Giunta, ho dovuto prendere questa decisione”.

“Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione il lavoro svolto dal mio vice - ha commentato il sindaco Gian Pietro Pepino - il 30 dicembre, in consiglio comunale nomineremo il suo sostituto”.

La carica di vicesindaco di Entracque sarà affidata all’attuale assessore Massimiliano Fantino, che ha già le deleghe al Settore legale, Contratti, Urbanistica.

In consiglio Sophie Pepino sarà sostituita da Fabrizio Giordana, primo escluso alle elezioni comunali.