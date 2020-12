A Mondovì le Comunali sono ancora lontane, ma il Centrodestra lavora per un'alternativa all'attuale Amministrazione

Le elezioni amministrative per il comune di Mondovì sono ancora lontane, ma in attesa del 2022 i partiti di centrodestra, in particolare i consiglieri comunali Giampiero Caramello (Forza Italia) e Guido Tealdi (Lega) hanno incontrato i rappresentanti del circolo monregalese di Fratelli d'Italia per confrontarsi e per valutare proposte alternative all'attuale Amministrazione.

Sul tavolo una linea condivisa di idee e proposte alternative all’attuale governo cittadino.



“E’ stato un primo incontro proficuo e costruttivo che ci vede uniti – dichiarano Caramello, Tealdi e Sarotto (FdI) – con l’obiettivo di sviluppare idee, iniziative e progetti nell’interesse di Mondovì”.

L’occasione nasce dalla volontà di collaborare concretamente sui temi importanti per la città, non si tratta di un accordo politico né di una alleanza partitica: una positiva presa d’atto di una visione comune che ha invitato gli esponenti delle tre forze politiche locali ad una più stretta collaborazione.

E’ un dato di fatto che i consiglieri della Lega e di Forza Italia siedono sui banchi della minoranza in Comune, ma non FdI - non ha rappresentanti in consiglio comunale - che ha però recentemente preso posizione in merito alla attuale azione del sindaco e della giunta.

L’esperimento del “Patto civico” che governa la città ha forzatamente messo insieme anime politiche di sinistra e destra travestite da civiche, mostrando nel tempo criticità a discapito della città.

“Oggi inizia un positivo percorso – concludono Sarotto, Tealdi e Caramello - per avere una linea comune ed allargata sulla proposta amministrativa dell’opposizione cittadina. La volontà è quella di portare avanti insieme idee e progetti alternativi per il rilancio di Mondovì".