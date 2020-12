Il Santa Croce si tinge di luci di Natale per ringraziare i sanitari impegnati sul fronte Covid

Da ieri sera, martedì 22 dicembre, la facciata di via Coppino dell'Ospedale Santa Croce si è "tinta" di luci di Natale.



Un contributo da parte della Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo per ringraziare gli operatori sanitari impegnati nella battaglia con il Covid.

La prima accensione è avvenuta in concomitanza con la presentazione dello studio di pre fattibilità sul nuovo nosocomio unico cuneese presentato in sala conferenze alla presenza del presidente della Regione Alberto Cirio e dall'assessore alla Sanità piemontese Luigi Genesio Icardi.

Ringraziamenti a medici, infermieri e oss che sono arrivati da molti fronti istituzionali. A cui si sono aggiunti quelli del direttore Corrado Bedogni che ha parlato di questo anno particolare spiegando come molte delle difficoltà di questa emergenza sanitaria siano passate dalla necessità di separare i percorsi. Un presupposto - ha detto - che si dovrà tenere da conto nella realizzazione dell'ospedale che agirà sul territorio per i prossimi 50 anni.

Per quanto riguarda le prestazioni attuali Bedogni ha ricordato come ogni anno al Santa Croce e Carle vengono garantiti 35mila ricoveri e 27 mila interventi chirurgici con diversi milioni di prestazioni ambulatoriali.

Con l'emergenza Covid si è passati dai circa 150 posti letto della prima ondata a 252 nella seconda.

Bedogni, in scadenza di mandato (andrà in pensione nel maggio 2021) ha ringraziato nell'occasione della presentazione dello studio sul nuovo ospedale i dipendenti della sua struttura che in questo 2020 si sono dimostrati "squadra compatta". "Un orgoglio - ha detto - aver diretto questo struttura. "