V-day anche al Santa Croce di Cuneo, si parte con 100 dosi di vaccino, Cirio: "In Piemonte adesione confermata all'80%"

Il 27 dicembre anche a Cuneo sarà V-day. E' il giorno della speranza dopo un anno difficile. In tempi record arriva il tanto atteso vaccino targato BioTech Pfizer e in quel giorno saranno iniettate le prime dosi al personale sanitario e agli anziani delle Rsa.

Un momento che potrebbe essere chiave nella lotta alla diffusione del contagio da Sars-Cov2.

In Italia arriverà - dopo che è giunta l'approvazione dell'Aifa - il primo "carico" nella giornata di domani, giovedì 24 dicembre. E nei giorni successivi sarà distribuito a tutte le realtà sanitarie individuate per la vaccinazione dalle varie regioni. In Piemonte sono 28 presidi dove saranno effettuati i vaccini.

In tutto lo stivale sono 9.750 le dosi iniziali del vaccino che si basa sull'utilizzo della sequenza del materiale genetico del nuovo coronavirus. Il cosiddetto Rna messaggero che è stato utilizzato con la funzione di garantire una risposta immunitaria in tempi celeri.

Ed è quello che tutti sperano. Intanto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 22 dicembre, il presidente della regione Alberto Cirio - presente all'incontro di presentazione dello studio di pre-fattibilità del nuovo ospedale cuneese - ha parlato di 100 dosi iniziali destinate alla realtà ospedaliera del capoluogo della Granda.

"In Piemonte l'adesione è confermata all'80% - ha detto il governatore - Siamo convinti della necessità che la scelta di vaccinarsi debba essere volontaria. Ma questa alta percentuale ci rincuora, perchè noi crediamo sia giusto farlo."

Il V-day cuneese partirà alle ore 14 di domenica 27 dicembre. Presenti in veste istituzionale il presidente della provincia e sindaco del capoluogo Federico Borgna oltre all'assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi.