Il Rotary club Saluzzo dona una Panda all’Asl per l'assistenza domiciliare dei pazienti Covid

Una Fiat Panda a disposizione del Distretto, in particolare a servizio dell’USCA (l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale) attivata sul territorio per la cura dei pazienti affetti da Covid, non ricoverati.

E’ la donazione (non la prima) del Rotary Club di Saluzzo, che ancora una volta dimostra la sua vicinanza al territorio e, in questo momento segnato dalla pandemia da Covid 19, alla Sanità locale e a tutti i suoi operatori.

Gabriele Ghigo, direttore del Distretto Nord Ovest Saluzzo, ringrazia: “La ritengo una scelta molto intelligente. L’Usca, nata a marzo per l’assistenza domiciliare, è un po’ l’emblema della funzione territoriale dell’Asl e si affianca all’attività ordinaria svolta dal nostro servizio infermieristico. Il gesto del Rotary di Saluzzo è un esempio di solidarietà fattiva che abbatte il muro di ogni chiusura.”

Luigi Fassino, presidente del Rotary Club Saluzzo: “Questa nostra donazione vuole essere un segno tangibile per ringraziare l’Asl e, in particolare, il Distretto di Saluzzo per l’impegno profuso in questo difficilissimo periodo e per sottolineare l’importanza di questo servizio sul territorio del quale ho avuto il modo di testare personalmente l’efficienza nella persona dell’amico dottor Giuseppe Alfonzo.

La vettura, con i loghi del Rotary, nella speranza questa emergenza passi presto, rimarrà per altri servizi a simboleggiare la vicinanza del nostro club alle istituzioni e al territorio.

Ringraziamo la concessionaria Fiat Ellero di Saluzzo che ci ha riservato un trattamento economico di favore per l’acquisto dell’auto ed il nostro socio Riccardo Occelli dell’Agenzia Generali Bocca e Terzuolo di Saluzzo che ha offerto la polizza RC".

Sottolinea ancora Ghigo “Questa donazione, oltre a quello di essere un contributo significativo, ha anche un valore simbolico non indifferente. E’ una donazione che va a fornire uno strumento di lavoro essenziale ai giovani medici che dal 6 aprile scorso stanno lavorando in collaborazione con gli infermieri delle cure domiciliari e il Distretto, seguendo le persone malate di Covid. Si tratta di un servizio innovativo appositamente istituito per questa situazione che, nonostante i momenti di difficoltà, ha dato ottimi risultati.

La seconda ondata ci ha trovati da un certo punto di vista più preparati, ma certamente con numeri alti in carico: 662 positivi. Avere un auto è fondamentale per questo servizio”.

Alla consegna della Panda, ieri martedi 22 dicembre, in piazza Vineis erano presenti, oltre al presidente e altri soci del Rotary, il consigliere regionale Paolo Demarchi in rappresentanza dell’Assessorato alla Sanità che ha ringraziato il club saluzzese per la generosità lungimirante.

Il vice sindaco di Saluzzo Franco Demaria ne ha evidenziato la disponibilità continuativa di anni verso il territorio e il bel gesto di aiuto nei confronti degli operatori sanitari in prima linea nell'emergenza sanitaria, rappresentati, nell'occasione della consegna del veicolo, da tre giovani medici che prestano servizio in questo settore molto delicato.

Presente il comandante della Stazione dei Carabinieri di Saluzzo Luogotenente Fabrizio Giordano e il direttore del Distretto Gabriele Ghigo.

Al termine della cerimonia la vettura (insieme a chi la utilizzerà) è stata benedetta da don Roberto Salomone, parroco del Duomo.