Lo Stato gli aumenta l’indennità, e il sindaco di Paesana la usa (in parte) per comprare i doni di Natale ai bimbi della scuola dell’infanzia

Un giocattolo in dono per ogni bambino della scuola dell’infanzia di Paesana.

Anche al termine di quest’anno fortemente condizionato dall’emergenza pandemica, non è mancata l’iniziativa che il Comune, ad ogni Natale, ripropone per i piccoli alunni dell’asilo di via Reinaud.

Ieri, il sindaco Emanuele Vaudano si è recato, con indosso mascherina FFP2 in ottemperanza alle normative anti-Covid, in visita nelle aule della scuola materna, per salutare i bambini, augurare Buon Natale (a loro, famiglie, insegnanti e personale della scuola) e consegnare ad ogni bimbo un regalo.

Una tradizione che si ripete. Con unica differenza: le spese per l’acquisto dei giochi sono state coperte direttamente dal sindaco Vaudano.

“Lo Stato – ci spiega – ha stabilito un incremento delle indennità dei sindaci dei piccoli Comuni.

In questo 2020 difficile sotto tanti punti di vista, anche di natura economica, ho quindi pensato di utilizzare parte di questa indennità aggiuntiva elargita dal Ministero per l’acquisto dei doni ai nostri bimbi della scuola dell’infanzia”.

Nelle mani del sindaco, un biglietto di auguri in vista delle imminenti festività, realizzato proprio dai bimbi della scuola dell’infanzia.