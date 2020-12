Pian Munè di Paesana: solidarietà al gusto di montagna

Le feste natalizie quest’anno avranno il sapore della rinuncia e del sacrificio, caratteristiche che ben si sposano con lo spirito del Natale. Le attività commerciali quest’anno lo sanno bene.

Pian Munè da sempre è sinonimo di ottimismo e positività.

“Siamo preoccupati, come tutti d’altronde, ma non vogliamo lasciarci scoraggiare. Ci stiamo organizzando per lasciar passare questo periodo cercando comunque di lavorare in sicurezza e per continuare a fare ciò per cui abbiamo creato Pian Munè, far stare bene le persone” dicono Marta e “Fritz”, fantasiosi responsabili della stazione a capitale pubblico paesanese,

Per l’intero periodo natalizio sarà attivo il servizio di asporto per chi potrà raggiungerci e il servizio di consegna a domicilio in tutta la vallata fino a Saluzzo e Pinerolo (il giorno di Natale anche a Savigliano e il giorno di Santo Stefano anche a Torino).

“Ma abbiamo qualcosa di ancora più speciale da raccontare a chi ci segue e si fida di noi: tutti i giorni delle vacanze natalizie si potrà regalare un menù solidale a 15 euro che i ragazzi porteranno a casa delle famiglie più bisognose del territorio” continuano i due.

Per ogni menù solidale acquistato Pian Munè raddoppierà con un secondo menù solidale, per non guadagnarci e non perderci niente. Un gesto con il doppio significato: aiutare chi in questa emergenza sta davvero perdendo più degli altri e un aiuto per Pian Munè che continuerà a lavorare con dedizione e sicuramente con uno stimolo in più.

L’iniziativa è pensata in collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale e la Cooperativa Sociale Armonia. Perché fare del bene fa soprattutto bene a chi lo fa oltre a chi lo riceve.

Come acquistare il menù solidale?

Al rifugio fino al 23 dicembre oppure a distanza, sempre, pagando con satispay o bonifico oppure ancora aggiungendolo magari al proprio asporto o consegna a domicilio. E perché no, utilizzandolo come regalo solidale per un dono speciale, magari associandolo ad un pranzo (uno da consumare e uno regalato a chi è in difficoltà)

Info e Prenotazioni scrivendo via whatsapp al numero 3286925406.

Buon Natale e Buone Feste da Pian Munè!