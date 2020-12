Saluzzo, alla Residenza Tapparelli è arrivata la stanza degli abbracci

Appena la struttura sarà dichiarata Covid free, la residenza Tapparelli allestirà la cosiddetta "stanza degli abbracci".

Si tratta di una postazione che permette di poter abbracciare l’ospite con un’apposita protezione. Sarà un passaggio importante dopo i tanti mesi di isolamento dai famigliari per le disposizioni legate al contenimento del contagio Covid 19 nelle Rsa.

L’iniziativa è possibile grazie all’associazione Lions sezione di Scarnafigi – Piana del Varaita che ha donato alla residenza un allestimento realizzato dalla ditta Peraria di Villafalletto per poter effettuare le visite famigliari/ospiti in sicurezza, nel momento in cui non si registreranno più positività all’interno.

"Attualmente sono ancora tre gli ospiti positivi - affermano dal Tapparelli- ma in questi giorni si attendono gli esiti dei tamponi molecolari per stabilire l’eventuale guarigione".

Sono interventi alla consegna il presidente della sezione Lions Pier Sandro Mina che ha ringraziato i donatori grazie ai quali è possibile la realizzazione del service: un aiuto nelle visite per avvicinare tra ospiti e familiari.

Presente anche il presidente della Residenza Roberto Bertola e molti soci del club scarnafigese.

Intanto, rallegrano gli ospiti e scaldano il cuore le letterine, i biglietti, i lavori realizzati manualmente che giungono alla struttura in risposta all’iniziativa lanciata dal Tapparelli di scrivere agli ospiti, in occasione del Natale. Molte scuole hanno aderito con entusiasmo: le scuole dell’Infanzia di Cervignasco, il Regina Margherita, S. Giuseppe, Alessi, le Primarie Pivano, Dalla Chiesa e Costa di Saluzzo.

Le lettere verranno distribuite durante le festività a tutti gli ospiti e saranno commentate con le educatrici durante le attività settimanali.

Ai piccoli artisti gli ospiti hanno voluto regalare un invito per una merenda primaverile nel parco della Residenza, con la speranza di poterli conoscere e finalmente abbracciare.