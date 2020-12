Un successo il calendario dell’Officina delle Idee: attesta l’attaccamento all’ospedale di Saluzzo

Si è mosso un mondo intorno all’iniziativa del calendario speciale, promosso dall’Officina delle Idee a favore dell’l'Ospedale di Saluzzo, ancora impegnato nella seconda ondata Covid.

"Il calendario, in questo periodo natalizio è lo strumento simbolo per far parlare ancora, anche se non si è mai smesso di farlo dell’ospedale di Saluzzo- sottolinea il presidente Giovanni Damiano. Diventa un ulteriore stimolo per maturare le coscienze e creare sensibilità verso l’ospedale civico, che come esplicita la sua denominazione appartiene al territorio e alla comunità. Questo successo, se si può dire così, ne è l’attestazione più bella".

Una carrellata di volti sorridenti mostra l’adesione all’iniziativa sulla pagina facebook dell’associazione, dove è possibile seguire anche tutte le iniziative. https://www.facebook.com/OfficinaIdeeOspedaleSaluzzo.

Il calendario ha coinvolto decine di commercianti, l’Ascom, amministrazioni, enti associazioni, gruppi sportivi e parrocchiali, studenti, rofessionisti, privati cittadini, bar e anche i quindici comuni dell’associazione Octavia: Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, Faule, Manta, Moretta, Murello, Polonghera, Revello, Ruffia, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villafalletto, Villanova Solaro e Vottignasco.

“Un' adesione molto significativa quella di Octavia- continua Damiano – un messaggio lanciato al mondo della politica che fa vedere che c’è un territorio che sostiene il nostro ospedale. Ringrazio di cuore l’associazione per la sensibilità dimostrata come tutti gli altri sostenitori e gli autori delle pagine del calendario".

Il lavoro a tiratura limitata (999 copie) raccoglie le opere di dodici artisti saluzzesi accompagnate da pensieri “in libertà” e lo scatto di copertina di Fabrizio Giordano. Le immagini delle creazioni sono di Piero Bolla e Nicola Bolla, Araldo Cavallera, Alessia Clema, Franco Giletta, Ugo Giletta, Sandro Midulla, Lorenzo Griotti, Guido Palmero, Rosanna Pasero, Caterina Rinaudo e Anna Valla.

Il ricavato verrà devoluto all’ospedale di Saluzzo, sommandosi alla raccolta solidale che la scorsa primavera aveva visto raggiungere – insieme ad altre Associazioni – la cifra record di oltre 600 mila euro.

Sono ancora disponibili alcune decine di copie del #Calendario2021 di Officina delle idee per l’Ospedale di Saluzzo. Si trovano presso Mondadori Bookstore di via Torino e al Centro Ottico Borghino di corso IV novembre e corso Italia. Oppure contattare: officinadelleideeassociazione@gmail.com.