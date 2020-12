Furto di gioielli a Savigliano e Sanremo per 300mila euro, smantellata nel 2016 la banda dei 4 S-PREGIUDICATI: per uno di loro il procedimento penale è ancora in corso

Individuavano la vittima predestinata, installavano un GPS sotto la sua auto e la pedinavano per qualche giorno. Al momento opportuno, i malviventi rubavano l'auto, si impossessavano della cassaforte presente nel vano dell'auto e poi facevano ritrovare il mezzo, svuotato dei preziosi contenuti all'interno.

Questo il ‘modus operandi’ del furto messo a punto nel 2016 a Savigliano (per un bottino di 10 kg di oro) e un mese dopo a Sanremo. Un fatto che ha portato all’arresto, sotto mandato del p.m. Carla Longo, di Leonardo Notarbartolo, il figlio Marco (poi scagionato), Stefano Aliano, suo fratello minore Donato e Antonio Defutis.

Tutti hanno già patteggiato la pena. Tranne Antonio Defeutis. Per questo l’uomo si trova al dibattimento davanti al Tribunale di Cuneo.

A deporre a favore del presunto complice, Leonardo Notarbartolo. L'uomo è noto alle cronache per essere stato la mente della rapina del secolo, avvenuta il 13 febbraio del 2003 al World Diamond Center di Anversa, dove vennero rubati circa 150 milioni di euro.

L'uomo ha affermato di non averlo mia visto né conosciuto: “l’unico complice nei preparativi era Stefano Aliano. Questi furti potrei farli anche da solo, ma ho bisogno di qualcuno che controlli se la persona ritorna all’auto, se qualcuno si avvicina, se mi possono aggredire”.

Il p.m. Carla Longo durante l’escussione, ha contestato a Notarbartolo le dichiarazioni odierne in quanto differenti da quelle rese a suo tempo in sede di interrogatorio. Lui ha proseguito: “Non ho idea di chi sia Antonio Defutis. Stefano Aliano mi propose di dividere il bottino dei colpi di Savigliano e Sanremo per quattro: io ho accettato, era un contratto. Non so chi fossero gli altri, può essere che il quarto uomo non sia mai esistito”.

Il prossimo 22 marzo, l’ultima udienza del processo.