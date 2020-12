Saluzzo, in dono alle scuole circa 1.800 borracce

Il sindaco Mauro Calderoni , l'assessore all'Istruzione Fiammetta Rosso , il presidente del consorzio Fulvio Rubiolo e la dirigente scolastica Leda Zocchi hanno simbolicamente donato le borracce a Samuele, Pietro e Lucia, tre alunni della III A della «Pivano», per quest'anno trasferiti all'ex tribunale di corso Roma.

«Con queste borracce - hanno spiegato gli amministratori ai tre piccoli studenti - potrete bere sempre l'acqua del nostro acquedotto che è costantemente controllata e molto buona. Eviterete di portare a scuola, ma anche in giro dopo le lezioni, le bottigliette di plastica che sono usa e getta quindi aumentano la quantità di rifiuti da smaltire, con costi per tutta la comunità, sia in termini di denaro, che di impronta ambientale».