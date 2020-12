Savigliano non rinuncia al concerto di Capodanno: sarà trasmesso su Telecupole e via web

L’Associazione Amici dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano, nonostante le limitazioni dovute al Covid19, non vuole mancare il tradizionale appuntamento con il concerto di Capodanno. Grazie alle nuove tecnologie sarà dunque mantenuta la tradizione del Concerto del 1° gennaio che giunge alla sua 9^ edizione nell’anno in cui ricorre il decennale della costituzione dell’Associazione. Anche quest’anno, come per sette passate edizioni sarà organizzato con gli “Amici della Musica” sotto la direzione artistica dell’amico Ubaldo Rosso.

Non potendo proporre il concerto in presenza, per le ovvie ragioni legate alla pandemia, sarà portato nelle case, registrato in siti storici ed artistici della nostra bella città.

"Ringraziamo per la disponibilità la Città di Savigliano, la Banca CRS, l’Abate Don Paolo Perolini". Il concerto sarà trasmesso nel pomeriggio del primo dell'anno da Telecupole e accessibile tramite vari supporti web.

Il Tema del concerto, la "Serata di ringraziamento e di speranza".

"Vuol essere un ringraziamento - - scrivono dall'associazione - a coloro che hanno contrastato e che continuano a contrastare la diffusione del virus: al personale medico ed infermieristico, alle istituzioni pubbliche e di volontariato per il loro incessante impegno, ai singoli cittadini, enti, associazioni e imprese per la generosità dimostrata sostenendo la raccolta fondi dedicata al contrasto della pandemia".

"Vuol essere un augurio a quanti stanno lottando in prima persona contro il Coronavirus mentre un pensiero ed una vicinanza va a quanti sono stati colpiti negli affetti più cari. Vuol essere un segnale di speranza perchè il nuovo anno porti la definitiva sconfitta della malattia".

Il programma completo verrà illustrato in dettaglio alla fine delle registrazioni congiuntamente agli orari di trasmissione da parte dei supporti di diffusione. "Vi possiamo anticipare soltanto che sarà un programma ampio di musica, canti corali e brani di prosa".