Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Carlotta Saracco tra le convocate per lo slalom di martedì 29 a Semmering!

Il direttore sportivo Max Rinaldi ha convocato nove atlete per il gigante femminile di Coppa del mondo in programma a Semmering (lunedì 28 dicembre, quarta prova stagionale fra le porte larghe. Si tratta di Marta Bassino, Luisa Bertani, Federica Brignone, Valentina Cillara Rossi, Irene Curtoni, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Roberta Melesi e Laura Pirovano.

Otto invece le iscritte allo slalom del giorno successivo, martedì 29 dicembre, Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Anita Gulli, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Marta Rossetti e la debuttante Carlotta Saracco, ventunenne piemontese di Limone Piemonte, tesserata per il Centro Sportivo Esercito, che si è messa in evidenza nelle ultime gare Fis disputate in Italia.