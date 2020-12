Cuneo Granda Volley: le "gatte" per la pediatria dell'Ospedale di Cuneo (VIDEO)

Nel pomeriggio di martedì 22 dicembre le giocatrici e lo staff tecnico della Bosca S.Bernardo Cuneo e una rappresentanza dello staff del reparto di Pediatria dell'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo si sono ritrovati davanti all'ingresso dell'ospedale di via Coppino per uno scambio di auguri natalizi.

In apertura Luca Giraudo, responsabile dei volontari dell'ABIO CUNEO, ha illustrato alle gatte la realtà cuneese dell'ABIO, operativa dal 1998 con l'obiettivo di umanizzare l'ospedale e sdrammatizzare l'impatto del bambino e della sua famiglia con la struttura sanitaria. Non appena l'emergenza sanitaria sarà cessata le giocatrici biancorosse faranno visita ai piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria, ma intanto a tre giorni da Natale hanno voluto lanciare un forte messaggio di supporto e di vicinanza.

Eleonora Tappi, primario del reparto di Pediatria dell'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, ha avuto parole di grande apprezzamento per l'operato e la serietà di ABIO CUNEO, e ha ringraziato Cuneo Granda Volley per il sostegno e per i doni, già sotto l'albero di Natale del reparto di Pediatria: una maglia da gioco di capitan Noemi Signorile con le firme delle tredici atlete, una Christmas Box e cartoline autografate dalle gatte. Paolo Cornero, responsabile marketing e comunicazione Cuneo Granda Volley, ha sottolineato come il legame tra il volley femminile cuneese e ABIO Cuneo sia duraturo e solido, e ha ricordato come parte del ricavato della Christmas Box lanciata dalla società di via Bassignano, che nelle prime ore di disponibilità ha fatto registrare ottimi risultati, andrà a finanziare la realtà cuneese dell'ABIO oltre che l'associazione La favola di Marco 1q41.12 ONLUS