Volley maschile A2 - Festi e Cominetti lasciano Mondovì, Augustoni:"Innegabili difficoltà economiche, decisione dolorosa ma necessaria"

Il Vbc Synergy Mondovì comunica la partenza dei due giocatori Roberto Festi e Roberto Cominetti.

Il presidente Giancarlo Augustoni: «Inutile negarlo, come tante altre società sportive in questo momento di emergenza mondiale siamo in difficoltà dal punto di vista economico. Per questo apprezziamo ancora di più chi continua a sostenerci e a non farci mancare il proprio sostegno, e lo ringraziamo. Purtroppo, alla luce della situazione, si è reso necessario assumere queste decisioni dolorose e rinunciare a due membri del nostro sestetto titolare. Ringraziamo chi ha deciso di rimanere con noi, con loro onoreremo questa difficile stagione fino alla fine».