A Pianfei edizione speciale per il presepe che diventa "itinerante"

Fino al 10 gennaio 2021 i personaggi del presepe di Pianfei viaggeranno attraverso le vetrine dei negozi del paese dando vita a un'edizione 'special'.

Il presepe meccanico che ogni anno viene allestito nella confraternita di S. Michele Arcangelo, più nota come Crusà, quest'anno non ha potuto essere allestito a causa delle norme delle restrizioni per il contenimento del Covid.

L'associazione "Amici del presepe" però non si è arresa e ha 'sparso' le statuine dei personaggi nelle vetrine dei negozi di Pianfei.

"Quest'anno il Presepe che tradizionalmente è ospitato nella Crusà sarà "itinerante" e nel pieno rispetto delle normative anti covid viaggerà e potrete vederlo nei negozi del paese" - spiega il presidente dell'associazione, Luca Mondino - "Con questa iniziativa volevamo lanciare un messaggio di speranza ed essere in qualche modo vicino a tutti al paese, in attesa di poterci ritrovare di persona a festeggiare in Natale. Perciò aguzzate la vista e sostenete i commercianti locali."

Un'edizione speciale in 12 tappe attraverso le vetrine del paese: Crusà, via Roma/piazza Vittorio Emanuele, Angolo della Pizza, piazza Vitrorio Emanuele, il Bottegone, Newstyle/Freeart'e, tabaccheria Siccardi in via Vittorio Emanuele, Calamaio allegreo, Farmacia Narciso, Dal Fornaio Ferrero, Capelli Ribelli in via Villanova Mondovì, Pianfer Ferramenta e Pianfei Ceramiche in via Bisalta.