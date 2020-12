Anche Barge tra gli itinerari cuneesi di "Italia Più"

Da oltre trent’anni “Italia Più” racconta di un Paese ricco di opportunità e di proposte, di mete affascinanti e di esperienze uniche, dove la storia e le tradizioni si intrecciano con la cultura, la natura e la migliore ospitalità made in Italy. Dove i piaceri della buona tavola affondano le loro radici nel profondo rispetto per la terra e per le materie prime di alta qualità. Dove l’artigianalità è sacra e dove le esperienze imprenditoriali sono un grande lustro per il “brand” Italia nel mondo. Progetto editoriale di Publiscoop Editore, “Italia Più” è distribuita trimestralmente in Italia in direct mailing e in edicola con “Il Sole 24 Ore”.

Sul sito italiapiu.net è possibile richiedere una copia cartacea, ma anche sfogliare e scaricare in formato pdf le pubblicazioni in archivio, nella versione italiana e inglese.