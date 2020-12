Beppe Ghisolfi: auguri per un 2021 di rinascita

Come consuetudine abbiamo chiesto al professor Beppe Ghisolfi, scrittore, opinionista e vicepresidente europeo delle Casse di risparmio, un commento ed un augurio per il prossimo anno.



Cosa prevede per il 2021?



Sarà sicuramente l’anno della resurrezione. Il vaccino ci consentirà di riprendere una vita quasi normale ma non dovremo dimenticare tutte le precauzioni e le regole che andranno rispettate ancora per un lungo periodo.



A proposito Lei si vaccinerà ?



Sicuramente sì, appena possibile. Ho già fatto il vaccino anti influenzale e quello contro la polmonite. Adesso farò quello contro il covid. Credo che sia l’unica possibilità che abbiamo per debellare la pandemia. Ovviamente il mio pensiero va alle troppe vittime e alle famiglie duramente colpite dalle perdite degli affetti.



Ma cosa non ha funzionato ?



Purtroppo abbiamo capito tardi che la sanità territoriale, ridotta in modo folle in questi anni, è essenziale. Sicuramente non ha giovato il conflitto perenne tra Stato e Regioni. Con calma andranno riviste le competenze riservando ,a mio parere ,la tutela della salute esclusivamente al potere centrale .



E sul fronte politico economico ?



Le gravi conseguenze economiche si faranno sentire più duramente nei prossimi mesi.

Credo che un governo Draghi potrebbe affrontare con maggior competenza le problematiche complesse del dopo pandemia. Non so se i partiti lo consentiranno .



Abbiamo letto dei suoi successi editoriali.



In effetti mentre l’ultimo libro “ Visti da vicino” sta scalando le classifiche gli altri mantengono posizioni solide. Sia “ Banchieri” che “ Le Fondazioni bancarie” sono tornati tra i bestseller. Tutti i miei volumi sono editi da Nino Aragno .



E a chi riserviamo gli auguri ?



A tutti coloro che si impegnano quotidianamente nel proprio lavoro .Possiamo essere ottimisti. Il 2021 sarà l’anno della ripresa.