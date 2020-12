Bra, in sei giorni -70 positivi al Covid. Ancora dieci i residenti in ospedale

Settanta positivi in meno in sei giorni. E’ il nuovo importante arretramento, dopo quello della scorsa settimana , registrato nei livelli di diffusione dell’infezione da Covid-19 tra i residenti di Bra.



A certificarlo è come sempre il Comune, rendendo noti i dati pubblicati dalla Regione sull’andamento del contagio in Piemonte. A ieri, 23 dicembre, erano 128 i domiciliati nella città della Zizzola "attualmente positivi al Coronavirus", contro i 198 segnalati nei giorni scorsi col dato aggiornato al 17 dicembre.



“Di questi – spiega il sindaco Gianni Fogliato –, dieci sono ricoverati all’ospedale 'Michele e Pietro Ferrero' di Verduno (aggiornamento al 22/12). Prosegue quindi il trend di discesa della curva del contagio a livello locale, ma siamo ancora lontani dal livello di sicurezza e stiamo entrando in una fase delicata, quella delle festività. Nel rinnovare a tutta la cittadinanza gli auguri di buon Natale, invito a trascorrere feste responsabili, rispettando normativa e regole previste dalla classificazione di zona (rossa o arancione, secondo il calendario definito dal Governo) e gestendo in maniera consapevole la vita familiare e privata. E’ fondamentale coniugare la salvaguardia degli affetti con quella della salute, limitando al massimo le occasioni di contagio e cercando di consolidare i risultati ottenuti fino a qui, per evitare una terza ondata”.