Cuneo, il futuro dell'ex Frigo Militare: una struttura "in osmosi" con piazza Virginio

“Il meccanismo del concorso si rivela, come sempre, il più efficace; decine di architetti si sono esercitati sul tema, in un modo di lavorare che credo sia il futuro per le città contemporanee; la città si ripensa grazie alla convergenza di approfondimenti diversi, visti da persone a essa esterne, una pratica davvero utile. Diventa fondamentale ora che i vari progetti di rigenerazione in città dialoghino tra di loro, e permetterglielo è compito dell’amministrazione. Gli spazi pubblici diventeranno, nella società post-Covid, fondamentali per ricucire il tessuto sociale” ha concluso l’assessore.