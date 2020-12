Cuneo, la denuncia dei Radicali Italiani: "Situazione surreale. Virus o no i detenuti non sono bestie"

Oggi Radicali Italiani ha ricevuto un messaggio da parte della moglie di un detenuto, attualmente recluso presso la casa circondariale di Cuneo. L'uomo in questione, è risultato positivo al test per il Covid-19. Come riporta la segnalazione ricevuta, la situazione presso il carcere cuneese pare fuori controllo: i detenuti affetti da Covid-19 sono ammassati in spazi ridotti e non idonei. Il detenuto ha annunciato che se non ci saranno interventi celeri, si asterrà dalle cure ed inizierà lo sciopero della fame e della sete.