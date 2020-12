Dronero: il messaggio di fine anno da parte del sindaco e dell'Amministrazione comunale

È arrivato questa mattina, pubblicato sulla pagina facebook "Città di Dronero", un messaggio per tutti i cittadini da parte del sindaco e dell'amministrazione comunale. Un messaggio che riconosce le difficoltà di questo anno vissuto e che vuole essere un sincero augurio per il 2021 ormai imminente. Ecco le parole:

"Sta finendo il 2020, nessuno l'avrebbe immaginato così. Chiudendo quest'anno un pensiero a tutti voi, grandi e piccoli. Quello che inizia fra pochi giorni sarà, probabilmente, un anno che, ancora, ci chiederà impegno e sicuramente pazienza: per noi, per le persone a noi care, per tutti. I prossimi giorni saranno sicuramente diversi dal solito viviamoli, se possibile, con la consapevolezza che il nostro ben agire sarà un altro piccolo passo affinché una nuova e buona vita inizi al più presto. Un augurio sincero e caloroso di Buone Feste dal Sindaco e da tutta l’Amministrazione Comunale".