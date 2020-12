FAI Cuneo Autotrasporto: un Natale in cui la provincia Granda resta isolata e dimenticata da politica e investimenti

Mario Mairone, Presidente FAI Autotrasporto “Che fine ha fatto la riapertura del cantiere per la Asti Cuneo, che sembrava davvero in procinto di poter ripartire? Cosa sta facendo l’amministrazione Provinciale e la Prefettura per il minacciato divieto di transito imposto a Barcellonette dalla Francia? I continui lavori sul Nava e la impercorribilità della Torino Savona in caso di neve, oltre ai divieti notturni tra Ceva e Savona ad esempio, continuano a limitare la capacità di collegamento tra Cuneo e il resto del Mondo”.

In queste ore in cui ci si avvicina almeno con lo spirito alla solennità del Natale, parla il Segretario di Fai Cuneo e Direttore della Tuttoservizi s.c Alberto Giaccardi, stiamo ancora cercando di capire con quali parenti o congiunti ci si potrà ritrovare per festeggiare questa festa unica, speciale e non solo per i più piccoli. Sarà l’occasione per fermarsi, riflettere e scegliere: spesso in passato questa festa era organizzata con superficialità distrattamente e il piacere di ritrovare, in casa o nei ristoranti, parenti e amici cari era talmente scontato da diventare quasi un ulteriore lavoro, una ennesima faccenda da sbrigare. Chi di noi non lo ha mai pensato almeno una volta tra sé e sè. Questa emergenza sanitaria dopo aver messo in discussione le feste primaverili, averci dato una flebile illusione di normalità nell’estate tutta montagna e mare nazionale, ha evidenziato la sua persistenza e stravolgerà anche le festività natalizie, o forse ci darà una chance di viverla in modo diverso, anche se forzatamente. Poi la stessa pandemia si è portata via o messo in isolamento parenti e amici che non riabbracceremo affatto.

Tra coloro che più di tutti vorrebbero però poter almeno abbracciare i propri cari a casa, in pochi, distanziati e in regola con le leggi ci sono molti autisti e imprenditori dell’autotrasporto bloccati attualmente oltre manica. In realtà pochi autisti piemontesi dai dati in ns possesso, ma molti loro colleghi nazionali e esteri. Volevano come tutti rientrare nei propri Stati e festeggiare a casa il Natale e invece rischiano di passare anche il 25 dicembre in gabina, come oltre circa il 90 % dei giorni dell’anno. Sarà una vigilia di assenza e lontananza e di preoccupazione. Questo regalerà loro il Natale 2020 e la variante del covid 19 di questa Inghilterra in fuga per la Brexit. Ma la preoccupazione non riguarda solo quei poveri e soli autisti in Gran Bretagna, in code interminabili e lontani dai porti e dagli imbarchi chiusi, riguarda anche le aziende di questo settore in Italia, prese dal doversi districare tra norme, regolamenti, ristori inadeguati, colori di regioni che cambiano e regolamenti cervellotici

Tra le difficoltà già descritte in questi mesi, come le tariffe inadeguate ai costi reali per tonnellata trasportata, condizioni di lavoro che non permettono una pianificazione aziendale gestibile, picchi di richieste da piattaforme online che si accaparrano viaggi e flotte, mentre settori interi che perdono commesse, viaggi e che non ripartiranno più.

“La provincia Granda resta isolata e dimenticata da politica e investimenti” tuona il Presidente di Fai Cuneo Mario Mairone. Che fine ha fatto la riapertura del cantiere per la Asti Cuneo, che sembrava davvero in procinto di poter ripartire? Cosa sta facendo l’amministrazione Provinciale e la Prefettura per il minacciato divieto di transito imposto a Barcellonette dalla Francia? I continui lavori sul Nava e la impercorribilità della Torino Savona in caso di neve, oltre ai divieti notturni tra Ceva e Savona ad esempio, continuano a limitare la capacità di collegamento tra Cuneo e il resto del Mondo.

Un piccolo gesto tuttavia rincuora chi come noi, conclude Giaccardi, lavora nel mondo dei Trasporti. La volontà del ministro dei Trasporti Paola De Micheli di coinvolgere, finalmente e per ora però si tratta di un vulnus, il trasporto di persone privato, un settore strategico e d’eccellenza che da mesi vede i propri mezzi fermi nei depositi e che presto potrebbero aiutare e trasportare pendolari e alunni affiancando i mezzi pubblici. Un regalo, è giusto evidenziarlo e ringraziare sempre il Ministero dei Trasporti e il Ministero dell’Interno però concretamente è stato fatto: si tratta di un video che descrive e ringrazia la nostra categoria per l’abnegazione e l’efficienza dimostrata a sostegno del ns Paese in questo annus orribilis. Non servirà a pagare fatture e stipendi ma almeno fa sentire che l’attività che rappresentiamo e l’operato delle Associazioni a difesa della categoria, come la Fai, han saputo tessere un dialogo con le Istituzioni e far sentire le proprie richieste.

A tutti i migliori auguri di buone feste e di un anno, semplicemente, migliore da Fai Cuneo.