I bambini della materna di San Michele Mondovì rallegrano il Natale della casa di riposo

Nonostante le restrizioni del periodo, anche se non in presenza come negli anni passati, i piccoli della scuola dell'infanzia di San Michele Mondovì hanno fatto sentire la loro vicinanza agli ospiti della casa di riposo realizzando dei cartelloni di auguri pieni di colore ed entusiasmo, conquistando il cuore di tutti. In questi ultimi giorni, sono state molte le iniziative che li hanno visti coinvolti, in collaborazione con le insegnanti e le famiglie. Lo scorso venerdì 18 dicembre inoltre, grazie alla disponibilità di alcune mamme e nonne, al mercato settimanale è stata organizzata la vendita di biscotti e dolci il cui ricavato sarà interamente destinato all'acquisto di giochi per la materna.

"Siamo contente noi quanto i nostri bimbi - commentano con soddisfazione le mamme - e per questo vogliamo ringraziare le maestre per l'affetto che sempre dimostrano verso i nostri figli. L'iniziativa natalizia per la casa di riposo lo conferma nuovamente: non li hanno solo aiutati a colorare i cartelloni, ma gli hanno fatto capire quanto sia importante non far sentire sole le persone anziane e malate.

E questo insegnamento rimarrà in loro non solo nella pandemia, ma per tutta la vita. Vogliamo anche ringraziare il Babbo Natale d'eccezione che, in occasione della festa di martedì mattina, ha portato i pandori regalati dalla Pro Loco di San Michele a cui va il nostro grazie".