Il comune di Limone stanzia un bonus tra i 700 e i 750 euro per le imprese colpite dalla crisi del 2020

Il comune di Limone Piemonte ha stanziato un bonus tra i 700 e i 750 euro destinata a tutte le attività produttive della capitale della Valle Vermenagna per fronteggiare la crisi economica data dall'emergenza sanitaria in atto.

Un lavoro amministrativo dell'assessorato alle politiche sociali e per la famiglia del comune durato un mese e mezzo e che ha portato a stabilire questa somma in accordo anche con il gruppo di minoranza per superare questo momento delicato per il comune che, oltre alla crisi legata alla pandemia, deve affrontare la ripartenza a seguito degli episodi alluvionali del 2 e 3 ottobre che hanno messo in ginocchio la comunità e l'economia limonese.

Le domande per ottenere il bonus alle attività d'impresa andranno presentate entro la fine dell'anno sul sito www.comunelimonepiemonte.it.