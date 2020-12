Il consiglio comunale di Fossano approva il bilancio di previsione 2021-2023 e il nuovo nuovo regolamento di polizia urbana

Si svolto in modalità di videoconferenza, nella serata di lunedì 21 dicembre, il penultimo consiglio comunale del 2020 della città di Fossano, tornerà a riunirsi in via urgente nella data del 28 di questo mese al fine di approvare il piano economico finanziario relativo alla tassa rifiuti.



Come ormai consueto la seduta si è aperta con le comunicazioni del sindaco il quale, dopo aver augurato a tuti i consiglieri di passare buone feste, ha portato sicuramente una buona notizia: i positivi da Covid-19 nella città sono in forte calo. I numeri parlano di 147 positivi, 12 ricoverati e solo 33 persone in isolamento fiduciario. Dario Tallone ha inoltre voluto ricordare la scomparsa di Marina Demichelis, dipendente della Multiservizi. Il consigliere Paolo Cortese, ricambiando gli auguri, ha voluto ricordare inoltre la scomparsa della staffetta partigiana Pietro Gianoglio nata nel lontano 1926.



I punti all’ordine del giorno a relazione dell’assessore Paesante David hanno riguardato: la verifica di quantità e qualità di aree da destinare alla residenza, la determinazione della quota del fondo per la realizzazione opere urbanizzazione secondarie per attrezzature religiose e le istanze pervenute da enti religiosi. Questi punti sono passati con l’approvazione del consiglio all’unanimità con la richiesta, sia dei gruppi di maggioranza che di quelli di minoranza, di implementare la divulgazione e implementare il fondo di partecipazione.



Sono stati invece più dibattuti e spinosi gli argomenti a relazione dell’assessore Angelo Lamberti. Al primo punto vi è era l’approvazione per i contratti di collaborazione autonoma, una delibera che annualmente stabilisce il budget di spesa per le consulenza. Questo punto, approvato dal consiglio comunale ha visto l’astensione dei gruppi di minoranza capitanti da Vincenza Paglialonga, Francesca Crosetti e Paolo Cortese dal momento in cui viene ritenuto esiguo.



Il punto numero 6 invece, riguardante l’approvazione degli schemi di bilancio 2021-2023, ha visto un acceso dibattito nel corso del consiglio. Il documento deve vedere l’approvazione da parte del consiglio comunale entro il 31/12 dell’anno precedente al fine di evitare una gestione provvisoria.



All’interno del bilancio tra i punti saliente si possono trovare ulteriori interventi a sostegno della cittadinanza, anche in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19: il nuovo regolamento IMU con la previsione di nuove imprese sul territorio e la locazione di nuove start-up, la riduzione delle aliquote IRPEF, e il programma triennale ed annuale di opere pubbliche. In merito alle opere pubbliche, con riferimento alle opere pubbliche già messi in cantiere, si possono trovare: 250mila euro per la manutenzione delle scuole, 400mila euro per interventi sulla viabilità, 120mila euro per il certificato di prevenzione incendi nel Castello, 410mila euro per la riqualificazione di viale Regina Elena, 558mila euro per l’attuazione del piano di sicurezza stradale e quasi un milione di euro per l’intervento di edilizia residenziale pubblica in viale Vallauri.



Come sottolineato dal sindaco Tallone nel suo intervento, si tratterebbero di interventi volti a tutelare, riqualificare il patrimonio esistente e risolvere i problemi che già ci sono. Di visione opposta il consigliere del PD Paglialonga il quale ritiene che il bilancio sia privo di visione di medio-lungo periodo e comunica che, a suo avviso, sugli sgravi fiscali l’amministrazione avrebbe potuto fare di più. Il bilancio è stato approvato con il voto contrario dei consiglieri Cortese, Paglialonga, Serra e Crosetti.



Ulteriore punto spinoso, a relazione del primo cittadino Tallone, ha riguardato il nuovo regolamento di Polizia Urbana. Il vecchio regolamento, vigente dagli anni ’50, viene modificato e attualizzato alle esigenze e agli stili di vita dei giorni d’oggi. Come espresso dal consigliere senatore Giorgio Maria Bergesio la nuova regolamentazione garantirebbe maggior sicurezza anche in relazione ai cambiamenti subiti dalla società. Il regolamento è stato approvato con l’astensione della consigliera Ballario e con il voto contrario dei consiglieri di minoranza. Le ragioni che hanno portato la minoranza alla non approvazione riguarderebbe le ambiguità di forma presenti nel regolamento che lascerebbe adito a interpretazioni tendenziose.



Ultimo punto all’ordine del giorno, riguardante la revisione ordinaria delle partecipazioni, ha visto i consiglieri dibattere anche sulla società mista pubblico-privata di AlpiAcque. Sempre il consigliere Paglialonga ha voluto sottolineare come sarebbe più prestante un’amministrazione totalmente pubblica della società, concetto fortemente contrastato dalla maggioranza del consiglio. Il sindaco infatti ha sottolineato come la formula mista, pubblico privato, abbia portato enormi vantaggi alla popolazione sia in termini di risparmio economico che in termini di efficienza infrastrutturale.



Il consiglio si è chiuso con il voto contrario dei gruppi di minoranza e con l’approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni.