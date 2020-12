Il Lions Club di Fossano aderisce all’iniziativa della Caritas e dona 30 pasti sospesi

L’associazione filantropica Lions Club sezione di Fossano ha aderito al progetto della Caritas “pranzo sospeso” donando 30 pasti sospesi a 30 famiglie fossanesi. Un’iniziativa importante quella adottata dal Lions Club che ha voluto dare il suo contributo in questo periodo, sì di festa ma anche di forte difficoltà per molte famiglie.



Sono stati inoltre comprati 150 pandorini Balocco che la Caritas distribuirà alle famiglie con minori così da poterle far sentire ancor più nell’atmosfera natalizia. “Noi Lions vogliamo continuare a dare il nostro contributo anche alle persone in difficoltà economica, oltre a quanto stiamo tutti affrontando a causa dell’emergenza sanitaria, per riuscire a guardare avanti” commenta la presidente Paola Launo Facelli.