Natale, gli auguri del sindaco Ambroggio alla città di Savigliano

In un video il sindaco di Savigliano, Giulio Ambroggio, fa gli auguri di Natale ai suoi concittadini.

"Che il 2021 possa essere un anno meno triste rispetto al 2020. Ne approfitto per ringraziare tutti coloro che si prodigano per la nostra città. Sono numerose le persone si danno da fare per aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno. Insieme riusciremo a superare queso periodo di crisi - e aggiunge invitando al rispetto delle ultime disposizione per l'emergenza sanitaria - raccomando di rispettare le normative del Governo, cerchiamo di essere rispettosi perché così riusciremo ad attenuare la cattiveria di questo virus. Possiamo superare questo momento negativo e che il 2021 possa essere anno diverso in cui ripartire tutti insieme".