L’ostetricia di Verduno si presenta: oltre 300 i bimbi già nati nel nuovo ospedale [VIDEO]

"Le future mamme di Langhe e Roero si affidino con fiducia all’ostetricia di Verduno". Queste le parole con le quali nelle scorse settimane il presidente della Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Bruno Ceretto si era rivolto alle famiglie del territorio affinché approfittassero della nuovissima struttura operativa dal 20 luglio scorso al 7° piano del nosocomio intitolato a Michele e Pietro Ferrero.



Una realtà che, diretta dal dottor Mario Ardizzoia, in cinque mesi ha già visto nascere oltre 300 bambini, ma che, negli auspici dell’Asl e della stessa onlus, dovrà diventare il luogo di un sempre maggior numero di nascite, grazie a uno staff sanitario e infermieristico competente e preparato, e a una struttura che, grazie agli allestimenti realizzati dalla Fondazione, non ha molti eguali in quanto a dotazioni e comfort alberghiero.



A ricordarlo sono le stesse ostetriche di Verduno, autrici di un video con il quale illustrano alle future mamme le specificità del percorso nascita messo a punto per loro e quelle che, in questo momento, sono le attenzioni assunte per conciliare questo fondamentale momento della vita di tutti noi con le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.





GUARDA IL VIDEO